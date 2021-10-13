Власти Киева решили не прислушиваться к рекомендациям Минобразования

Главное: Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику — с 25 октября, поскольку причин для переноса нет.

Детали: Власти Киева отказались досрочно начинать осенние каникулы. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя главы Валентина Мондриевского, сейчас в столичных школах COVID-19 болеет чуть больше 800 учеников, что составляет менее 0,3% от общего количества.

«Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировали более 86% работников. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников», — заявил он, отметив, что на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные отопления включат во всех учебных заведениях, которых в городе более 900.

«Таким образом, в Киеве созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса», — заключил Мондриевский.

В тему: Сегодня Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября. При этом министр образования Сергей Шкарлет не указал, сколько времени они продлятся.