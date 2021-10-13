Украинские школьники могут уходить на каникулы уже с завтрашнего дня

Главное: Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября. При этом министр образования Сергей Шкарлет не указал, сколько времени они продлятся.

Детали: Согласно решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложения Министерства здравоохранения, Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. Как сообщил министр Сергей Шкарлет на своем канале в Telegram, в местные органы власти направлены письма с рекомендациями принять неотложные меры для сохранения здоровья детей и работников школ.

При этом чиновник подчеркнул, что действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения.

«Поэтому, обращаясь к педсоветов, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН», — заключил Шкарлет.

При этом он не указал, до какого числа рекомендуется каникулы продолжать.

Отметим, что с учетом выходных дней в честь Дня защитников и защитниц Украины, фактически каникулы начинаются уже с завтрашнего дня.

В тему: Накануне Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

Напомним: В этом месяце в Украине будет один длинный уикенд длиной в четыре дня. Это связано с празднованием Дня защитников и защитниц Украины 14 октября.