Главные новости за 13 октября 2021 года

- В Украине коронавирусом заболели 16 309 человек. Погибли 471 больной.

- Цены в Украине растут. Дорожают продукты.

- В Украине меняются правила пассажирских перевозок на поездах. На коронавирус будут тестировать прямо на вокзалах.

- Отопление в Киеве могут начать включать раньше срока. Для этого необходимо обращение жителей.

- Поезд метро потерпел крушение в Вашингтоне. Появилось видео с места ЧП.

- Корейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix. Его уже посмотрели 111 миллионов человек.