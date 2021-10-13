Главные новости за 13 октября 2021 года

- В Украине коронавирусом заболели 16 309 человек. Погибли 471 больной.
- Цены в Украине растут. Дорожают продукты.
- В Украине меняются правила пассажирских перевозок на поездах. На коронавирус будут тестировать прямо на вокзалах.
- Отопление в Киеве могут начать включать раньше срока. Для этого необходимо обращение жителей.
- Поезд метро потерпел крушение в Вашингтоне. Появилось видео с места ЧП.
- Корейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix. Его уже посмотрели 111 миллионов человек.