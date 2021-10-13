На Киевщине сельский житель бросился на полицейских с вилами

Главное: В Киевской области пьяный мужчина бросился с вилами на полицейских. Им пришлось открыть предупредительный огонь.

Детали: В полицию по спецлинии «102» поступило сообщение о краже инструментов. Как сообщается на официальной странице полиции Киевской области в Facebook, прибывшие по вызову работники сектора реагирования патрульной полиции Калиновского отдела обнаружили 63-летнего отца и его 28-летнего сына.

Оба мужчины были навеселе. Увидев полицейских, они начали нецензурно ругаться, хвататься за форменную одежду и бросаться в драку. А молодой человек, схватив вилы, набросился на полицейских.

На замечание работников полиции прекратить свои противоправные действия мужчина не реагировал из-за чего они вынуждены были осуществить предупредительный выстрел вверх.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа.

В тему: 26 сентября 2021 года на Львовщине патрульные полицейские остановили 40-летнего водителя, которого заподозрили в нетрезвом вождении. Однако, тот созвал своих знакомых и друзей, которые обвинили в пьянстве полицейских и заставили их самих пройти драг-тест.