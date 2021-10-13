После каникул учителей без вакцинации отстранят от работы без выплаты зарплат

Главное: Министерство здравоохранения предупредило, что педагогов, которые не привьются от COVID-19 до начала ноября, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Детали: Педагоги, не имеющие прививки от COVID-19 к началу ноября, будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, министр Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в Перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.

«Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей», — подчеркнул Ляшко.

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