13 октября в школах может стать последним учебным днем первой четверти

Главное: Школьные каникулы в Украине могут начаться на неделю раньше. При этом, по словам главы Минздрава Виктора Ляшко, их продолжительность будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.

Детали: Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября. Как рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «Радио Свобода», это позволит сдержать активный эпидпроцесс, который сейчас фиксируется в Украине.

При этом министр оказался не готов ответить на вопрос о том, сколько продлятся осенние каникулы.

«Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения», — заявил он, добавив, что «обычно каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения».

«Все будет зависеть от ситуации, которую будем фиксировать», — заключил министр.

В тему: За последние сутки в Украине коронавирусом заболели 16309 человек. При этом 471 больной умер.

С 15 октября Херсонская область войдет в «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавируса.