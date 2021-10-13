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Новости > Коронавирус в Украине: 16 309 больных и 471 погибший

Коронавирус в Украине: 16 309 больных и 471 погибший

Агата Кловская
13.10.21 09:13
44
Коронавирус в Украине: 16 309 больных и 471 погибший

Главное: В Украине коронавирусом заболели 16 309 человек. Погибли 471 больной.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине резко ухудшилась. Данные на среду, 13 октября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели 16 309 человек. Госпитализировали 4 901 больного, а выздоровели 6 462 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 56 174, методом ИФА – 12 030, экспресс-тестами – 50 558.

Наибольшее число больных фиксировали в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344) и Запорожской областях (1 048), а также в Киеве (978).

Умерли 471 человек. За все время погибли 59 523 больных.

С начала пандемии заболели 2 578 394 человека, а выздоровели 2 304 361 пациент.

В тему: Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация от COVID стала обязательной.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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