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Новости > Британские ученые нашли эффективное средство для лечения разных видов рака

Британские ученые нашли эффективное средство для лечения разных видов рака

Агата Кловская
14.10.21 13:42
271
Британские ученые нашли эффективное средство для лечения разных видов рака

Главное: Ученые изобрели новый тип терапии, который уничтожает раковые опухоли даже на последней стадии заболевания и имеет значительно меньше побочных эффектов, чем химиотерапия.

Детали: Специалисты из Института по исследованиям рака и клиники The Royal Marsden в Лондоне протестировали новую смесь препаратов среди пациентов с онкологическими заболеваниями головы и шеи. Как сообщает The Guardian, выяснилось, что комбинация препаратов Ниволумаб и Ипилимумаб способна усиливать иммунную систему пациентов и прицельно уничтожать раковые клетки в организме.

При этом у некоторых больных опухоли исчезали, не оставляя следа в организме.

Помимо того, что новый тип иммунотерапии увеличивает продолжительность жизни пациентов и помогает выздороветь от рака, эта смесь вызывает гораздо меньше побочных эффектов, чем химиотерапия.

В частности, один 77-летний пациент рассказал, что четыре года назад ему прогнозировали летальный исход от его заболевания. Однако через несколько недель после того, как он стал участником исследования, его опухоль исчезла совсем.

По убеждению исследователей, их выводы являются клинически значимыми, ведь многие пациенты прожили более длительное и качественное жизни в результате лечения смесью двух препаратов. Предварительные результаты были также обнадеживающими для людей с онкозаболеваниями почек, кишечника и кожи.

Однако широкому применению смеси препятствует незавершенность исследования. В частности, результаты третьей фазы клинических исследований, в которую были вовлечены около 1 тыс. пациентов, пока являются предварительными и не прошли рецензирование.

«Нам нужно больше времени, чтобы проследить долгосрочный эффект от нового типа лечения, и проверить, действительно ли оно увеличивает шансы и продолжительность жизни пациентов», — объяснил руководитель работы, профессор Института исследований рака Кевин Харрингтон.

В тему: Летом 2010 года сотрудники лондонской больницы Royal Marsden (Великобритания) использовали генетически модифицированный вирус герпеса для лечения пациентов, имеющих раковые опухоли на голове и шее. Результаты экспериментального лечения показали, что в сочетании с традиционными видами терапии вирус герпеса справляется с раковыми новообразованиями гораздо эффективнее.

Спустя несколько месяцев, американские исследователи заявили о разработке методики уничтожения раковых опухолей при помощи доставки в них капель перфторуглерода размером 300-500 нм. Под воздействием ультразвука капли взрываются, а содержащееся в них лекарство действует на опухолевые клетки и убивает их.

В декабре 2010 года корейским генетикам удалось выделить ген AK2 из специальной мембраны митохондрий, которые снабжают энергией все живые клетки в организме. Ученые провели исследования онкологических больных и выяснили, что ген AK2 у них либо отсутствует, либо не функционирует, что способствовало размножению раковых клеток. Но если исследователям удастся возобновить функциональность гена, то лечение опухолей будет походить успешней.

Весной 2016 года математики и врачи из Боннского университета в Германии разработали вычислительную модель, позволяющую подобрать эффективную для лечения рака терапию. Кроме того, их метод позволяет понять, почему с некоторыми опухолями сложно бороться.

Индонезийская клиника Грия Балур, расположенная в Джакарте, предлагает клиентам излечение рака с помощью табачного дыма. В качестве лечебной процедуры в Грия Балур используется вдыхание дыма «божественных сигарет» (divine cigarettes), изготовленных, по словам сотрудников клиники, с применением нанотехнологий. Этот дым «очищает» организм от ртути и «свободных радикалов», которые в клинике считают основными причинами большинства болезней.

Ученый Сальвадор Азнар Бенита и его коллеги из университета Барселоны выяснили, что раковые клетки во время путешествия от породившей их опухоли к новым местам питаются жировыми клетками. Эксперименты на мышах показали, что если блокировать вещество, которое позволяет раковым клетками питаться жирами, можно полностью остановить метастазы.

Кроме того, ученые установили, что нелинейные ультразвуковые волны могут разрушать раковые опухоли. Ультразвуковое излучение большой мощности, сфокусированное в нужной точке, нагревает опухоль и убивает раковые клетки.

В начале 2017 года старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольга Броварец заявила, что вплотную приблизилась к решению проблемы лечения человека от онкологических заболеваний. Открытие, сделанное Ольгой, дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят клеточные мутации.

1 декабря исследователи из США нашли особый белок, способный предотвратить развитие рака. Обнаруженный белок не даёт одному из типов вируса герпеса воспроизводиться.

В феврале 2018 года стало известно, что американские ученые смогли вылечить неизлечимый рак.

В мае 2018 года ученые из Северо-Западного университета США обнаружили, что низкие дозы триоксида мышьяка могут помочь в лечении одной из разновидностей рака крови. Это ядовитое вещество также можно использовать для лечения иных злокачественных заболеваний.

Осенью того же года британские ученые обнаружили механизм, который позволяет повысить эффективность вирусов в борьбе против меланомы.

В июле 2019 года специалисты из университета Уханя в Китае установили, что чернила каракатицы способны практически полностью подавить рост раковой опухоли. Все дело в наночастицах, содержащихся в чернилах моллюска.

В ноябре того же года американские ученые разработали препарат, который блокирует метаболизм глутамина, необходимого раковой опухоли для роста.

Осенью 2020 года специалисты-палеогенетики из Онкологического центра принцессы Маргарет в Торонто заявили, что нашли новый «метод» лечения рака. Им удалось установить, что что некоторые фрагменты ДНК, доставшиеся человеку от предков, могут активировать мощный иммунный ответ, убивая клетки как инфекцию.

В апреле 2021 года американские ученые сумели химически синтезировать куркузон D, который успешно подавляет белок, делающий неизлечимыми многие онкологические заболевания.

Тэги: медицина, Лондон, Великобритания, здоровье, наука, рак, британские ученые, онкология, Англия, онкологические заболевания, исследование

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