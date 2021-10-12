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Новости > Харьков сливают под ОПЗЖ, и это станет стратегическим поражением Офиса президента, - СМИ

Харьков сливают под ОПЗЖ, и это станет стратегическим поражением Офиса президента, - СМИ

Автор: «Фраза»
12.10.21 16:45
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Харьков сливают под ОПЗЖ, и это станет стратегическим поражением Офиса президента, - СМИ

Кто бы ни победил на досрочных выборах мэра Харькова, город путем кулуарных игр должен оказаться под контролем местной группировки ОПЗЖ, из-за чего в стратегическом плане Офис президента проиграет

Об этом идет речь в статье «Дельцы кулуарного фронта. Как Харьков хотят „слить“ под влияние ОПЗЖ», опубликованной на сайте Delo.ua.

Как отмечает издание, после смерти Геннадия Кернеса Харьковский горсовет стал площадкой для кулуарных договоренностей. «Дело в том, что устойчивое большинство в горсовете может быть обеспечено только за счет „золотой акции“ городской фракции ОПЗЖ из 19 депутатов. У ОПЗЖ есть желание получить контроль над Харьковом, а с недавних пор открылись и большие возможности для этого», — говорится в статье.

Если раньше, как пишут журналисты, «первую скрипку» в Харькове играли экс-глава МВД Арсен Аваков и олигарх Павел Фукс, то сейчас их влияние сведено до минимума. И это открыло для харьковской ОПЗЖ дорогу к захвату власти в Харькове.

«Фронтменом» этих процессов, отмечают авторы статьи, выступает «теневой» лидер городской фракции ОПЗЖ Андрей Спасский. «В кулуарных играх Спасский ведет себя, как слон в посудной лавке. Он стал открыто встречаться в гостиницах и ресторанах с представителями крупных компаний и городскими подрядчиками. Спасский продает свою будущую лояльность, сулит победы на тендерах и предлагает содействовать в землеотводах. Деятельность Спасского стала настолько заметной, что привлекла к себе внимание правоохранителей. Дело дошло до того, что даже Офис президента решил присмотреться и вмешаться в хитросплетения харьковской политической закулисы и разобраться, кто есть кто. И, похоже, что ОП решил пойти на сделку с ОПЗЖ по Харькову», — отмечается в публикации.

По информации издания, конструкция, которую предлагает ОПЗЖ, по замыслу и договоренностям будет выглядеть следующим образом: «Если мэром становится Игорь Терехов, то он и так полностью лояльный и управляемый со своими оговоренными портфелями и квотами. При этом большая часть власти достается ОПЗЖ, которая реально руководит всеми процессами по распределению денег, подрядов, регулированию строительного рынка и другими схемами. А, если мэром становится Михаил Добкин, которого ОПЗЖ в последний момент решила поддержать официально, то для нее ситуация в реализации этих же планов еще более упрощается. Просто их „золотая акция“ становится еще дороже. Офис Президента, похоже, согласен на такой план».

Авторы статьи отмечают, что харьковской предпринимательской среде не позавидуешь, поскольку «бизнес обложат поборами со всех сторон и будут „доить“ в лучших традициях Партии регионов».

Но, говорится в статье, «еще больше не позавидуешь ОП, партии „Слуга народа“ и самому президенту. ОПЗЖ не только „выдоит“ и подчинит бизнес региона, но и осуществит ползучий политический и электоральный захват. И, используя те же финансовые ресурсы, выкачанные из города, ОПЗЖ будет играть в регионе роль фаворита на будущих президентских и парламентских выборах. И уже ОП придется считаться со стратегией и интересами этого непомерно усилившегося игрока», — говорится в статье.

«Похоже, что в ОП это понимают, потому что все процессы лежат на поверхности и их последствия не сложно спрогнозировать. Значит, либо ОП „сливает“ регион в пользу ОПЗЖ от безысходности, поскольку сейчас у центральной власти и партии „Слуга народа“ в Харькове нет ни влиятельного депутатского корпуса, ни заметного лидера и координатора процессов, что, кстати, подтверждается отсутствием кандидата от СН на выборах мэра Харькова. Либо мы имеем дело с простым картельным сговором с целью совместного контроля и разворовывания Харькова. Однако последствия для партии президента и его личного рейтинга будут очень печальны», — подытожили авторы статьи.

Напомним, досрочные выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года.

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