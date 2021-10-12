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Новости > С 1 ноября камеры начнут отслеживать нарушителей масочного режима в некоторых украинских городах

С 1 ноября камеры начнут отслеживать нарушителей масочного режима в некоторых украинских городах

Александр Панько
12.10.21 16:32
287
С 1 ноября камеры начнут отслеживать нарушителей масочного режима в некоторых украинских городах

Главное: В Киеве, Харькове или Днепре уже с 1 ноября появятся камеры, которые будут отслеживать соблюдение жителями карантинных мер. По словам главного санврача Игоря Кузина, данные нарушителей не будут сохраняться, но им грозит административное наказание.

Детали: С 1 ноября в двух крупнейших городах Украины заработают видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Как сообщает ТСН со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина, такие камеры появятся в Киеве и Харькове или Днепре пилотного исследования по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

«Благодаря установлению видеокамер будет происходить деперсонализированная оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм. То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько соблюдают дистанцию», — рассказал он, подчеркнув, что при использовании системы не подразумевается идентификация пешеходов или хранение их персональных или конфиденциальных данных и даже самой записи.

Говоря об ответственности, которая ожидает нарушителей норм карантина, Кузин объяснил, что «мягко говоря, это пилот по отслеживанию общего процента противоэпидемиологических требований».

«Но в то же время для людей, которые нарушают противоэпидемические требования, действует соответствующая статья в административном кодексе Украины и предусмотрено наказание, в частности, за отсутствие масок в закрытом помещении», — заключил он.

В тему: С 26 октября 2021 года межрегиональные перевозки по Украине будут возможны только при наличии у экипажей автомобильного и авиационного транспорта и пассажиров документов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса или прохождении соответствующего ПЦР-теста. Речь идет о регионах с «желтым», «оранжевым» и «красным» уровнем опасности.

Тэги: Киев, Министерство здравоохранения Украины, Харьков, здоровье, карантин, Днепр, видеокамера, камера, ограничение, новости Украины, коронавирус, COVID-19, социальная дистанция, Игорь Кузин

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