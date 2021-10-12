Хакеры заблокировали работу одной из крупнейших аптечных сетей в Украине, требуя выкуп

Главное: Неизвестные хакеры взломали сеть аптек АНЦ и заблокировали ее работу. Теперь они требуют выкуп, чтобы возобновить работу, но руководство отказывается от переговоров с кибертеррористами.

Детали: Группа профессиональных хакеров-вымогателей взломала систему информационной защиты сети аптек АНЦ, заблокировала работу сайта и отключила интернет. Как сообщает гендиректор холдинга Николай Щербина на своей странице в Facebook, за возможность продолжать работу они потребовали выкуп в криптовалюте.

По его словам, руководство не собирается вести переговоры с кибертеррористами и платит им выкуп.

«Напротив, мы сейчас делаем все возможное для поимки преступников и привлечения их к ответственности», — написал он, добавив, что параллельно идет работа над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней (чего стоит только покупка, доставка и настройка новых маршрутизаторов в более чем 1000 аптек).

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