Камер фиксации нарушений ПДД с завтрашнего дня в Украине станет более двух сотен

Главное: Установка камер фиксации нарушений ПДД в Украине продолжается. Их будет уже более двух сотен.

Детали: В Украине установят еще 23 камеры фиксации нарушений ПДД. Всего их на дорогах нашей страны будет уже 201 штука, говорят в полиции.

Уже стало известно, где появятся данные комплексы.

Кременчуг: 274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.

Черкассы: просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола.

Луцк: ул. Вячеслава Чорновила, 17 направление прибора ул. Петра Маха; ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого; ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова; ул. Конякина, 18-а направление направления прибора ул. Киверцовская.

Львов: вул. Стрийська, 292 направление направления прибора. ул. Иоанна Павла II; ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины; ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского.

Винницкая область: на 376 км+261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.

Волынская область: на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский.

Донецкая область: на 651 км+922 автодороги М-03 направление г. Славянск; на 621 км+111 автодороги М-14 направление С. Камышеватое; на 681 км+488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь; на 6 км+817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск; на 183 км+107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь.

Запорожская область: на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье; на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков; на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

Николаевская область: на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область: на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия; на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область: на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

В тему: В Украине продолжают установку камер фиксации нарушений ПДД.