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Новости > Митрополит УПЦ объяснил, откуда в Церкви традиция праздновать дни памяти святых

Митрополит УПЦ объяснил, откуда в Церкви традиция праздновать дни памяти святых

Александра Кудрявцева
12.10.21 15:10
66
Митрополит УПЦ объяснил, откуда в Церкви традиция праздновать дни памяти святых

Главное: Церковь установила традицию почитания дней памяти святых для назидания в вере и духовном подвиге.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Зачем мы празднуем память святых? Не для того, чтобы их на Небе порадовать, им хватает и своей радости. Мы это делаем для себя, для того чтобы смотря на их труды и подвиги, самим устыдиться своей лени и нерадения; чтобы воспалить в себе ревность к своему спасению, к тому, чтобы не прожить жизнь зря, а потом после смерти не плакать горько о безвозвратно потерянном времени», — объяснил митрополит Лука.

Владыка привел в пример распространенную ситуацию, когда для человека причастность к вере чисто номинальная.

«Сколько раз священники сталкивались с ситуацией, когда родственники просят отпеть покойника, но, беседуя с ними, батюшка понимает, что это отпевание не имеет никакого смысла. Да, усопший был крещен в детстве, но и что с того? Он не только не ходил в Церковь, но даже ни разу в жизни на себя крест не наложил, никогда не молился, а о том, что есть Бог, и думать не хотел. Но если его в земной жизни Бог не интересовал, то почему родственники решили, что Он ему нужен будет по ту сторону могилы? Какие плоды принесла его душа? Дерево посадил, дом построил, детей вырастил? И дерево это когда-то засохнет, и дом разрушится, и дети, никогда не слышавшие от отца о Боге, тоже когда-то вот так умрут», — написал архиерей.

Владыка напомнил, что примеры подвигов, которые верующие вспоминают, празднуя дни памяти святых, должны напоминать о тех плодах, которые должна принести душа в этой жизни.

Митрополит Лука пожелал, «чтобы подвиг святых мучеников и исповедников Православия зажег и в ваших душах огонь ревности к своему собственному спасению».

В тему: Священник рассказал о духовном смысле таинства Причастия.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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