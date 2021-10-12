Ученые «услышали» в космосе нечто странное

Главное: Из космоса пойман необычный сигнал. Сделали это астрономы.

Детали: Исследователи из национального научного агентства Австралии CSIRO, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции уловили странный сигнал из космоса. Об этом пишет издание The Astrophysical Journal.

Сообщается, что они проводили исследования с помощью австралийского радиотелескопа ASKAP два года.

В результате они «поймали» радиоволны не соответствуют ни одному из известных источников.

В отчете экспертов говорится: «Посмотрев в сторону центра Галактики, мы обнаружили ASKAP J173608.2-321635, названный по его координатам. Этот объект был уникален тем, что вначале он был невидимым, затем стал ярким, затем исчез, а затем снова появился. Такое поведение было необычным».

Уточняется, что необычным свойством нового источника была его высокая поляризация: радиоволновой сигнал колебался в одном направлении, но это направление вращалось с течением времени.

Информируется также: «Яркость объекта также резко менялся, в 100 раз, и сигнал включался и выключался, по всей видимости, случайным образом. Мы никогда не видели ничего подобного. Сначала мы думали, что это пульсар, то есть очень плотный тип вращающейся мертвой звезды, или же звезда, излучающая мощные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов».

В публикации пишут, что после обнаружения шести радиосигналов в течение девяти месяцев в 2020 году астрономы попытались найти объект в видимом свете, но не нашли, после чего обратились к более чувствительному радиотелескопу MeerKAT в Южной Африке.

Сообщается: «Сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось: после появления сигнал исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях на ASKAP это длилось несколько недель. Информация, которая у нас есть, имеет некоторые параллели с другим появляющимся классом загадочных объектов, известных как радиопереходные процессы в Галактическом центре, но есть и отличия».

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