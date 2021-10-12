Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые «услышали» в космосе нечто странное

Ученые «услышали» в космосе нечто странное

Александр Панько
12.10.21 15:11
230
Ученые «услышали» в космосе нечто странное

Главное: Из космоса пойман необычный сигнал. Сделали это астрономы.

Детали: Исследователи из национального научного агентства Австралии CSIRO, Германии, США, Канады, Южной Африки, Испании и Франции уловили странный сигнал из космоса. Об этом пишет издание The Astrophysical Journal.

Сообщается, что они проводили исследования с помощью австралийского радиотелескопа ASKAP два года.

В результате они «поймали» радиоволны не соответствуют ни одному из известных источников.

В отчете экспертов говорится: «Посмотрев в сторону центра Галактики, мы обнаружили ASKAP J173608.2-321635, названный по его координатам. Этот объект был уникален тем, что вначале он был невидимым, затем стал ярким, затем исчез, а затем снова появился. Такое поведение было необычным».

Уточняется, что необычным свойством нового источника была его высокая поляризация: радиоволновой сигнал колебался в одном направлении, но это направление вращалось с течением времени.

Информируется также: «Яркость объекта также резко менялся, в 100 раз, и сигнал включался и выключался, по всей видимости, случайным образом. Мы никогда не видели ничего подобного. Сначала мы думали, что это пульсар, то есть очень плотный тип вращающейся мертвой звезды, или же звезда, излучающая мощные вспышки. Но сигналы от этого нового источника не соответствуют тому, что мы ожидаем от этих типов небесных объектов».

В публикации пишут, что после обнаружения шести радиосигналов в течение девяти месяцев в 2020 году астрономы попытались найти объект в видимом свете, но не нашли, после чего обратились к более чувствительному радиотелескопу MeerKAT в Южной Африке.

Сообщается: «Сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось: после появления сигнал исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях на ASKAP это длилось несколько недель. Информация, которая у нас есть, имеет некоторые параллели с другим появляющимся классом загадочных объектов, известных как радиопереходные процессы в Галактическом центре, но есть и отличия».

В тему: Украина претендует на ресурсы Луны.

Тэги: ученые, мир, космос, астрономы

Комментарии

Статьи

10.10.21 11:26

Начало нефтяной эры. Часть 1 («Новый свет»)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Артем Культенко завязал с геями
12.10.21 12:33

Артем Культенко завязал с геями

Автор: Багнет

Выбор редакции
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
12.10.21 15:42

В России начали лечить ковид стрельбой в голову
12.10.21 15:25

Появилось видео, как под Киевом расстреляли автомобиль с семьей
12.10.21 15:10

Митрополит УПЦ объяснил, откуда в Церкви традиция праздновать дни памяти святых
12.10.21 14:43

В Украине появились сотни тысяч фальшивых долларов, которые не распознают детекторы
12.10.21 14:26

Участник поисков группы Дятлова рассказал о ранее неизвестных деталях
12.10.21 14:01

Украине напророчили минимальную победу в матче против Боснии и Герцеговины
12.10.21 14:00

Священник рассказал о духовном смысле таинства Причастия
12.10.21 13:42

«Сделаем инъекции ночью»: президент Филиппин придумал крайне необычный способ прививать антивакцинаторов
12.10.21 13:35

В столице на фестивале православного кино «Покров» покажут 83 фильма из 11 стран
12.10.21 13:05

Ректор Киевских духовных школ рассказал о миссии Церкви в интернете
12.10.21 12:48

Украина и Евросоюз подписали многострадальный «авиационный безвиз»: что это значит
12.10.21 08:55

Коронавирус в Украине: 11 996 заболевших и 352 погибших
11.10.21 21:24

К концу месяца передвигаться по Украине станет гораздо сложнее
11.10.21 19:00

Главные новости за 11 октября 2021 года
11.10.21 16:52

В Украине поставлен очередной неприятный рекорд, связанный с ковидом
11.10.21 14:46

«Попросили доставить домой»: в деле об отравлении нардепа Полякова появились новые обстоятельства
11.10.21 10:39

В крови Полякова нашли следы наркотика, используемого для лечения героиновой зависимости
11.10.21 09:46

«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак
11.10.21 08:41

Коронавирус в Украине: 8 832 заболевших и 207 погибших
10.10.21 23:48

Определился победитель Лиги наций
06.10.21 20:19

Стало известно, чего Путин хочет от Зеленского на личной встрече
06.10.21 19:18

Германию потряс неслабый нацистский скандал
06.10.21 19:00

Главные новости за 6 октября 2021 года
07.10.21 19:00

Главные новости за 7 октября 2021 года
05.10.21 19:00

Главные новости за 5 октября 2021 года
07.10.21 05:12

День «Ты важен мне»: какой праздник отмечается 7 октября 2021 года
07.10.21 09:14

Коронавирус в Украине: 15 125 заболевших и 314 погибших
08.10.21 11:35

Названа причина смерти нардепа Антона Полякова
08.10.21 19:00

Главные новости за 8 октября 2021 года
07.10.21 21:59

Для Саакашвили в грузинской тюрьме изготовили специальную банковскую карту
Фото и Видео
В России начали лечить ковид стрельбой в голову
В России начали лечить ковид стрельбой в голову
В России начали лечить ковид стрельбой в голову
В России начали лечить ковид стрельбой в голову
Появилось видео, как под Киевом расстреляли автомобиль с семьей
Появилось видео, как под Киевом расстреляли автомобиль с семьей
В Украине появились сотни тысяч фальшивых долларов, которые не распознают детекторы
В Украине появились сотни тысяч фальшивых долларов, которые не распознают детекторы
Банда клофелинщиков убила человека в Киеве
Банда клофелинщиков убила человека в Киеве
Популярный украинский горнолыжный курорт засыпало снегом
Популярный украинский горнолыжный курорт засыпало снегом
В самом сердце Киева едва не сгорел жилой дом
В самом сердце Киева едва не сгорел жилой дом
Комбайн неожиданно взял на таран пассажирский поезд на Житомирщине
Комбайн неожиданно взял на таран пассажирский поезд на Житомирщине
На Виннитчине 16-летняя девушка зверски расправилась с собственной матерью
На Виннитчине 16-летняя девушка зверски расправилась с собственной матерью
В Сети появилось видео с тусовки «слуг народа» в Трускавце
В Сети появилось видео с тусовки «слуг народа» в Трускавце
«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак
«Назначить на роль нового Ефремова»: в России разгорелся скандал из-за смертельного ДТП с участием Собчак
fraza.com
Новости блогосферы
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.