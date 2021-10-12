Украине напророчили минимальную победу в матче против Боснии и Герцеговины

Главное: Украина готовится к матчу против Боснии и Герцеговины. Нашей команде пророчат победу.

Детали: Во вторник, 12 октября, сборная Украины сыграет отборочный матч чемпионата мира 2022 года в Катаре против Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет во Львове.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на этот поединок.

Нашу команду считают фаворитом, ставя на победу 1,73 к 1.

На ничью ставки принимаются как 3,6 к 1, а на победу гостей – 5 к 1.

При этом самым вероятным исходом битвы называется победа украинцев о счетом 1-0 (5,8 к 1).

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