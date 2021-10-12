«Сделаем инъекции ночью»: президент Филиппин придумал крайне необычный способ прививать антивакцинаторов

Главное: Президент Филиппин Родриго Дутерте считает, что если люди не хотят вакцинироваться от коронавируса, то им следует делать прививки, пока они спят.

Детали: Президент Филиппин Родриго Дутерте инициировал «новый подход» для вакцинации от COVID-19 тех, кто не желает ее проходить. Как сообщает CNN Philippines, он предложил прививать таких людей во время сна.

«Проблема в тех, кто не хочет вакцинироваться. Поищите их в своей деревне, мы пойдем к ним и сделаем им инъекции во сне. Если они не хотят, пойдем к ним домой и сделаем инъекцию ночью. Я сам возглавлю инициативу», — заявил Дутерте, признав, что может быть косвенно виноват в том, что многие жители страны до сих пор не привиты от COVID-19.

Он также признал вину в нехватке вакцин в стране в начале 2021 г.

Как сообщает Manila Bulletin, глава государства также напомнил людям, что, кроме вакцинации, необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию, поскольку эти меры помогают сдерживать распространение коронавируса.

Справка: Массовая вакцинация населения на Филиппинах началась 1 марта 2021-го. В стране одобрены восемь вакцин, в том числе российский «Спутник V». Помимо него, жители страны могут привиться американскими Moderna и Johnson&Johnson, а также американо-немецкой Pfizer/BioNTech. По данным президента Дутерте, полную вакцинацию на данный момент прошли более 23 млн филиппинцев. Еще более 26 млн получили первую дозу препарата.

Население страны насчитывает 110 млн человек.

В тему: В Украине работники некоторых сфер, для которых вакцинация является обязательной, в случае отказа будут отстранены от выполнения обязанностей на время карантина. По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, за этот период им не будет выплачиваться заработная плата.