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Новости > В столице на фестивале православного кино «Покров» покажут 83 фильма из 11 стран

В столице на фестивале православного кино «Покров» покажут 83 фильма из 11 стран

Александра Кудрявцева
12.10.21 13:35
257
В столице на фестивале православного кино «Покров» покажут 83 фильма из 11 стран

Главное: В столичном Доме Кино начались показы фильмов — участников XIX Международного фестиваля православного кино «Покров».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой со ссылкой на сайт фестиваля, вниманию зрителей представят 83 фильма, созданные режиссёрами из 11-ти стран: Украины, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Латвии, России, Сербии, США, Франции и Чехии.

«Этот кинофестиваль является одной из попыток использовать кинематограф для того, чтобы поднять уровень духовного совершенствования человека. Я желаю организаторам, участникам фестиваля, режиссёрам, которые снимают духовно положительные фильмы, стараются через них помочь людям познать Бога, понять волю Божию, найти тот путь, которым человек должен идти по жизни, — Божьей помощи, здоровья, успехов и Божьего благословения. Пусть Господь хранит всех нас!» — отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в приветственном слове, опубликованном на сайте фестиваля.

В этом году темой кинофестиваля стала благодарность.

«Благодарность — самое важное качество для христианина, в ней заключается суть духовной жизни. Именно благодарение выстраивает правильные отношения человека с окружающим миром», — поделились организаторы.

О том, как сохранить благодарность в своём сердце в сложные времена, будут говорить гости Церемонии открытия фестиваля, которое пройдёт в формате телемоста в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября. Трансляцию можно будет увидеть на Ютуб-канале фестиваля «Покров», Ютуб-канале телеканала «Спас», сайте фестиваля и странице фестиваля в Фейсбук.

Лучшие фильмы будут определены в четырёх номинациях: «Игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино» и «Анимационное кино».

Посмотреть фильмы — участники фестиваля можно будет с 11 по 14 октября с 12.00 до 21.00. Кроме того, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы ленты опубликуют на сайте фестиваля, где они будут оставаться на протяжении недели.

Показы пройдут в «Красном зале» столичного кинотеатра «Дом кино».

С программой показов можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

Как сообщалось ранее, Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошёл по благословению Митрополита Владимира в октябре 2003 года.

В тему: Ректор Киевских духовных школ рассказал о миссии Церкви в интернете.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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