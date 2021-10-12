Таблетки от коронавируса хотят использовать в США

Главное: Таблетки от коронавируса появились в США. Их хотят использовать для лечения.

Детали: Таблетки от коронавируса фармацевтической компании Merck хотят использовать в США. Производитель уже обратился к регулирующим органам за разрешением, передает АР.

Речь идет о препарате «Молнупиравир». Это противовирусные таблетки, которые люди могли бы принимать дома, чтобы уменьшить симптомы и ускорить выздоровление.

Ожидается, что эти таблетки могут оказаться революционными, уменьшив колоссальную нагрузку на больницы и помогая сдерживать вспышки в более бедных странах со слабыми системами здравоохранения.

Предполагается, что такие лекарства укрепят двусторонний подход к пандемии: лечение с помощью лекарств и профилактику с помощью вакцинации.

Добавим, что Merck и ее партнер Ridgeback Biotheotherapy информировали, что они специально попросили агентство предоставить экстренное использование таблеток для взрослых от легкой до умеренной степени коронавируса.

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