Коронавирус в Украине: 11 996 заболевших и 352 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 11 996 человек. Умерли 352 больных.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине сильно ухудшилась. Данные на вторник, 12 октября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заразились еще 11 996 людей. Госпитализировали 2 274 больных, а выздоровели 5 419 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 46 233, методом ИФА – 8 913, экспресс-тестами – 38 586.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1 502), Львовской (978) и Днепропетровской (856) областях.

Умерли еще 352 человека. За все время скончались 59 052 больных.

С начала пандемии заболели 2 562 085 человек, а выздоровели 2 297 899 людей.

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