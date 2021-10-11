К концу месяца передвигаться по Украине станет гораздо сложнее

Главное: С 26 октября межрегиональные перевозки по Украине будут возможны только при наличии у экипажей автомобильного и авиационного транспорта и пассажиров документов, свидетельствующих о вакцинации от коронавируса или прохождении соответствующего ПЦР-теста. Речь идет о регионах с «желтым», «оранжевым» и «красным» уровнем опасности.

Детали: Кабинет министров Украины на закрытом внеочередном заседании в понедельник, 11 октября, внес изменения, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в соответствии с ним с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в таких регионах будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров противоэпидемических документов.

Это может быть:

— документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины для регионов «желтого» уровня эпидемической опасности;

— международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения «Дия»;

— отрицательный результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

При этом новые правила пока не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов будет нести перевозчик.

В тему: С 20 сентября в Украине вступили в действие новые правила карантина. При введении «желтой» зоны в стране начнут действовать новые ограничения, избежать их смогут вакцинированные граждане.