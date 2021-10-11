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Новости > В Украине поставлен очередной неприятный рекорд, связанный с ковидом

В Украине поставлен очередной неприятный рекорд, связанный с ковидом

Александр Панько
11.10.21 16:52
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В Украине поставлен очередной неприятный рекорд, связанный с ковидом

Главное: За прошедшие сутки в Украине зафиксировано рекордное количество обращений в «скорую помощь». На этот же период пришлось наибольшее за всю историю количество выездов бригад экстренной медицинской помощи и госпитализаций пациентов.

Детали: В воскресенье, 10 октября, в Украине зафиксировали рекордное количество обращений по номеру «103». Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, за сутки было зафиксировано более 44 тыс. вызовов «скорой помощи».

По данным медиков, прежде всего это связано с новой волной коронавирусной болезни COVID-19.

При этом в Минздраве напомнили, что обращаться за экстренной медицинской помощью нужно при наличии конкретных состояний и симптомов. По словам министра Виктора Ляшко, на «103» нужно звонить, если вы чувствуете боль в грудной клетке, одышку в состоянии покоя или любые признаки дыхательной недостаточности.

Основаниями для вызова «скорой» также является сатурация менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

В случае появления симптомов заболевания коронавирусной болезни Ляшко посоветовал прежде всего сообщать своему семейному врачу. Именно он должен предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

В свою очередь, решение о госпитализации должен принять руководитель бригады, который приедет на обращение.

В тему: 10 сентября 2021 года в Украине был установлен суточный рекорд по количеству сделанных вакцин от коронавируса.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, госпитализация, скорая помощь, Виктор Ляшко, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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