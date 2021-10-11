Суровый житель Николаева угрожал убить Вирастюка

Главное: Столичная полиция начала уголовное производство из-за угроз убийством народному депутату от «Слуги народа» Василию Вирастюку. Подозреваемым оказался психически неуравновешенный житель Николаева.

Детали: Сегодня в полицию Киева поступила информация о том, что народному депутату Украины поступил телефонный звонок с угрозами. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, правоохранители зарегистрировали событие и немедленно начали поиски злоумышленника.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что нарушителем является житель Николаева, 2002 года рождения. Местные правоохранители доставили его для дачи объяснений в отдел полиции.

Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства этого поступка.

Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении по статье об угрозе убийством. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия.

В сообщении не указывается имя парламентария, в адрес которого поступили угрозы, однако, по данным «Интерфакс-Украина», речь идет о Василии Вирастюке. «Человек, который угрожал — психически нездоров», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

В тему: Как сообщали СМИ, 28 марта 2021 года в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду, в результате которых со скандалом победил силач Василий Вирастюк, представляющий партию «Слуга народа».

15 июня он принял присягу под крики «Позор!».