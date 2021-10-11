Обладателями экономического «Нобеля» в этом году стали сразу три ученых

Главное: Объявлены имена обладателей премии Госбанка Швеции по экономике памяти Альфреда Нобеля, которая считается Нобелевской премией в сфере экономике. Ее получили сразу три ученых из Канады из США.

Детали: Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Как сообщается на официальном сайте премии, в этом году лауреатами премии стали трое ученых.

Дэвид Кард из Канады и американцы Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс отмечены «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей». В частности, как объясняется, «они предоставили нам новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии могут быть сделаны из естественных экспериментов».

«Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях», — добавили в комитете.

При этом канадец получит одну половину награды, а вторую половину поровну разделят между собой представители США.

Отметим, что премия по экономике формально не входит в число нобелевских номинаций, так как в завещании шведского ученого, в соответствии с которым вручаются премии, об экономике не упоминается. Однако, начиная с 1968 года Банк Швеции ежегодно стал отчислять Нобелевскому фонду сумму, равную одной Нобелевской премии.

В этой связи имена победителей номинации, которая получила название Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, вручается самой последней.

В тему: В 2020 году премию Госбанка Швеции по экономике памяти Альферда Нобеля получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон «за изобретение новых форматов аукционов».