Международный день уменьшения опасности бедствий: какой праздник отмечается 13 октября 2021 года

Сегодня, 13 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день уменьшения опасности бедствий и Михаил Соломенный.

Международный день уменьшения опасности бедствий

Впервые отмечался согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 1989 года в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (1990-1999 годы).

В 1999 году Генеральная Ассамблея решила продолжать ежегодно отмечать эту дату как Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий во вторую среду октября в качестве одного из инструментов, содействующих формированию глобальной культуры уменьшения опасности стихийных бедствий, включая предотвращение стихийных бедствий, смягчения их последствий и обеспечения готовности к ним, что подчёркивалось в резолюции №A/RES/44/236.

Михаил Соломенный

Праздник Михаил Соломенный берет свое название от дня почитания митрополита Михаила. В этот день все православные верующие вспоминают великого святителя Михаила, который в конце X века в Корсуне крестил самого князя Владимира.

Много путешествуя по разным странам, святой митрополит Михаил обращал людей в христианскую веру, искореняя язычество, где только можно.

По народным поверьям этот день связан с разными обычаями и традициями. Наши предки считали, что по лесу свирепствуют лешие, которые выли весь день разными звериными голосами, вырывали с корнями деревья и запугивали лесных зверей. Поэтому в этот праздник люди старались держаться подальше от леса.

Праздник связан напрямую с соломой, которую считали источником силы, на ней спали, набивали ей подушки, кормили скотину. Задачей было сжигать старую солому, а все вещи набивать новой соломой или специально заговоренными полевыми травами. Так люди старались защитить себя от болезней и порчи.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День без лифчика;

- Международный день борьбы с тромбозом;

- Международный день костюма;

- День засыпающих деревьев.