Киев попал в список городов с самым грязным воздухом

Главное: В Киеве снова грязный воздух. Ситуация одна из худших в мире.

Детали: Киевский воздух признан одним из самых грязных в мире. Украинская столица заняла одиннадцатое место в антирейтинге.

Данные на понедельник, 11 октября, приводит портал Iqair.

Наш город получил коэффициент загрязнения 120 про существующей норме в 50 баллов.

Такой воздух оценивается как нездоровый для чувствительных групп населения.

Самым грязным городом планеты стал польский Вроцлав.

В тему: Человечеству необходимо пересмотреть пути своего развития, чтобы избежать печального развития событий.