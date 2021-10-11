Киев попал в список городов с самым грязным воздухом

Главное: В Киеве снова грязный воздух. Ситуация одна из худших в мире.
Детали: Киевский воздух признан одним из самых грязных в мире. Украинская столица заняла одиннадцатое место в антирейтинге.
Данные на понедельник, 11 октября, приводит портал Iqair.
Наш город получил коэффициент загрязнения 120 про существующей норме в 50 баллов.
Такой воздух оценивается как нездоровый для чувствительных групп населения.
Самым грязным городом планеты стал польский Вроцлав.
В тему: Человечеству необходимо пересмотреть пути своего развития, чтобы избежать печального развития событий.