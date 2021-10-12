Всемирный день борьбы с артритом: какой праздник отмечается 12 октября 2021 года

Сегодня, 12 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день борьбы с артритом и День преподобного Феофана Милостивого.

Всемирный день борьбы с артритом

Всемирный день борьбы с артритом проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Его цель – привлечение внимания и информированности широкой общественности к проблемам ревматологических заболеваний.

В наше время ревматологические заболевания занимают высокие позиции в рейтинге причин заболеваемости и инвалидности. Этому недугу подвержены не только пожилые, но и многие молодые люди, а также дети.

Артритом болеет примерно каждый сотый человек. Боль, ограничение в движении, хроническая почечная недостаточность, высокая инвалидизация — это то, что несет с собой артрит. Болезни суставов требуют длительного постоянного медицинского наблюдения и лечения. Больные остро нуждаются в реабилитации и социальной адаптации.

Хотя причины развития артритов разнообразны, врачи все равно рекомендуют не пренебрегать здоровым образом жизни, в том числе физическими упражнениями и правильным питанием.

День преподобного Феофана Милостивого

День преподобного Феофана Милостивого, который часто называют Феофаном Осенним, Феофановым Днем. В этот день празднуют именины Иваны, Феофаны. Дети, рожденные в этот день, считаются добрыми и отзывчивыми, готовыми прийти на помощь.

История Церковь причислила Феофана к разряду Святых за его добрые дела. Феофан проживал в 6-м веке в сирийском городе Газы. Будучи довольно богатым человеком, он не жалел денег для церкви, бедных людей, странников. Богатство не испортило его характер и гуманный образ жизни. Однако беспечное отношение к финансам привело к тому, что вскоре Феофан разорился и стал бедным и убогим. К тому же у него приключилась страшная, невиданная болезнь. Его тело распухло и покрылось язвами, которые сочились и кровоточили, издавая зловонный запах. Но и перед смертью Феофан не отрекся от веры, принимая свою боль за Божье испытание.

Жена мученика видела его страдания и расстраивалась за то, что на улице бушевал страшный ураган, который не даст возможности спокойно проститься с усопшим. Но в день захоронения погода резко изменилась к лучшему. Через несколько дней после смерти праведного человека одному из жителей города приснился вещий сон, в котором Феофан просил прийти на его могилу и вскрыть ее. Когда отодвинули плиту, то услышали приятный аромат. Тело умершего очистилось от язв и ран, источая благодатное миро, оказавшееся целебным. И после смерти Феофан продолжал помогать людям. Всем тяжело больным, кто прикасался к святым мощам, ожидало исцеление.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День свободомыслия;

- День шоколадных сюрпризов;

- Праздник чистого стакана;

- Международный день вопля разочарования.