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Новости > Коронавирус в Украине: 8 832 заболевших и 207 погибших

Коронавирус в Украине: 8 832 заболевших и 207 погибших

Александр Панько
11.10.21 08:41
505
Коронавирус в Украине: 8 832 заболевших и 207 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 8 832 человека. Умерли 207 людей.

Детали: В Украине не улучшается ситуация с коронавирусом. Данные на понедельник, 11 октября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 8 832 человека. Госпитализировали 2 672 больных, а выздоровели 2 053 пациента.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 23 675, методом ИФА – 3 480, экспресс-тестами – 24 909.

Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1 419), Днепропетровской (765), Одесской (690), Запорожской (687) и Житомирской (510) областях.

Умерли 207 человек. За все время скончались 58 700 людей.

С начала пандемии заболели 2 550 089 человек, а выздоровели 2 292 480 людей.

В тему: Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация от COVID стала обязательной.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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