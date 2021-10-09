Отбор на ЧМ-2022: Украина одержала тяжелейшую победу над Финляндией

Главное: В очередном матче отбора на Чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде играла с Финляндией. Наши ребята одержали тяжелейшую победу со счетом 2:1.

Детали: Сегодня, 9 октября, сборная Украины по футболу провела очередной отборочный поединок на Чемпионат мира-2022. Подопечные Александра Петракова на выезде играли против Финляндии.

Украинцы начали очень резво, и уже на четвертой минуте Ярмоленко красивым обводящим ударом вывел нашу команду вперед. Через десять минут неплохой момент был у Яремчука, но он пробил немного неточно. Был близок к «дублю» Ярмоленко, но немного не дотянулся до мяча после прострела с правого фланга.

А на 29-й минуте украинцы пропустили. После навеса с углового Пятов парировал удар Похьянпало, но после серии рикошетов мяч от Пукки таки влетел в наши ворота. Но уже через пять минут Яремчук после паса Ярмоленко хладнокровно отправил мяч в сетку ворот хозяев поля. До перерыва счет на табло не изменился.

Не изменился он и до финального свистка, хотя второй тайм для нашей команды был очень тяжелым. В итоге — важнейшая победа для Украины 2:1. Отметим, что это лишь первая победа Украины в этом отборочном цикле.

В другом матче нашей группы сборная Боснии и Герцеговины на выезде обыграла Казахстан со счетом 2:0.

Турнирная таблица в нашей группе выглядит так:

Франция — 6 игр / 12 очков;

2. Украина — 6 / 8;

3. Босния и Герцеговина — 5 / 6;

4. Финляндия — 5 / 5;

5. Казахстан — 5 / 3.

В тему: В конце сентября в УАФ заявили о приостановке продажи билетов на отборочный матч на ЧМ по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Причиной назвали изменение эпидемиологической ситуации в стране.