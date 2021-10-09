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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о силе покаяния

Предстоятель УПЦ рассказал о силе покаяния

Александра Кудрявцева
09.10.21 12:40
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Предстоятель УПЦ рассказал о силе покаяния
Главное: Человек должен быть мужественным и твердым в своем покаянии.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля» на «Интере».
 
«Господь обязательно поможет тому человеку, который стремится покаяться. И никакие угрозы, запугивания бесовские не смогут человеку навредить — только молиться и быть твердым на своем пути к Богу», — отметил Предстоятель УПЦ.
 
 
Архипастырь вспомнил случай из жизни, который произошел в 1970 году с одной женщиной.
 
Он рассказал, что как-то одна женщина пришла к священнику и рассказала, что она делает людям добро. «Он поинтересовался, как именно. Она по простоте сердца, сказала, что имеет книгу „Белая магия“, в которой говорится, как делать людям добро. Священник взамен сказал ей, что и „черная магия“, и „белая магия“ учат делать людям зло.
 
Он рассказал ей все, что знал о магии. Женщина прониклась и покаялась в своих грехах, — продолжил владика.- Она пришла домой, сожгла эту книгу, и ей стали появляться демоны. Они кричали ей: „Зачем ты сожгла книгу? Ты все равно наша! Почему поверила ложному священнику? Если ты не вернешься к нам, то мы тебя задушим“. Но она молилась, как умела, и крестом защищалась от бесовского нашествия. Она снова пошла к священнику и рассказала обо всем. Он посоветовал отслужить водосвятный молебен в храме, взять святой воды и все окропить ею дома».
 
Как добавил Блаженнейший, женщина послушалась священника, окропила свой дом святой водой, искренне покаялась, и больше никогда ее не посещали демоны.
 
«Если человек покается в грехах, то должен мужественно терпеть внутреннее сопротивление. Чем больше грех — тем сильнее борения внутри», — отметил владыка.
 
Предстоятель также напомнил, что 9 октября память святого евангелиста и апостола Иоанна Богослова — «апостола любви». Апостола Иоанна так называют именно потому, что он имел большую любовь к своему Учителю и Спасителю Господу нашему Иисусу Христу.
 
Митрополит Онуфрий призвал к покаянию в грехах и пожелал, чтобы все были носителями Божественной любви.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, какой должна быть любовь к Богу.

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

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