На Буковине появится новый храм УПЦ

Главное: На Буковине в селе Тернавка Герцаевского района появится новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого великомученика Иоанна Нового, Сочавского.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии , закладку камня на начало строительства нового храма совершил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий вместе с архиепископом Чикагским и Средне-Американским Петром (Русская Православная Церковь Заграницей).

Митрополит Мелетий поздравил прихожан с началом благого дела. Владыка Петр раздал духовенству и верующим иконки в память своего визита на Буковину.

Как сообщалось ранее, в Николаеве митрополит Питирим освятил крест и закладной камень под строительство и заложил капсулу с памятной грамотой в основание будущего храма УПЦ в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».