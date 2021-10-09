Волынская и Ровенская епархии УПЦ передали сто тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

В Киеве от неизвестной болезни скончался один из пионеров украинского интернета
Главные новости за 8 октября 2021 года
На шее нардепа Полякова обнаружены странные следы
У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова
Глава обновленного Верховного Суда решила уйти в отставку
Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью
Глава парламентского комитета по соцполитике от души порадовалась смерти коллеги
Место спикера Рады недолго оставалось вакантным
Названа причина смерти нардепа Антона Полякова
Стало известно, сколько еще нужно времени для приобретения коллективного иммунитета от коронавируса