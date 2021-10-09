Саакашвили устал голодать в грузинской тюрьме

Главное: Михаил Саакашвили начал принимать пищу в тюрьме, администрация считает, что истощение ему не грозит. Личный врач экс-президента Грузии рассказал об анемии политика.

Детали: Арестованный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили, который ранее объявил голодовку, начал принимать соки и мед. Об этом сообщило издание Грузия Онлайн со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу.

По сообщению ведомства, Саакашвили купил в тюремном магазине семь банок меда.

«В понедельник была изготовлена личная карточка. У него был доступ к различным продуктам, включая натуральные соки, мед, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, а также несколько литров натурального сока. Он начал принимать пищу, в том числе мед, натуральный сок, что фактически говорит о том, что так или иначе, организму не грозит истощение», — заявил Начальник Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили.

Тем временем личный врач Саакашвили Николо Кипшидзе сообщил журналистам, что у его пациента анемия, состояние его здоровья может ухудшиться в ближайшие дни.

«Саакашвили силен и чувствует себя хорошо. Он продолжает голодовку и сказал мне, что не прекратит ее», — рассказал врач.

Он отметил, что встретился и поговорил с главным врачом тюрьмы, в которой находится Саакашвили, и обследования политика, которые, по мнению специалиста, должны были быть проведены, уже сделаны.

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