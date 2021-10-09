ООН закрепила за человеком еще одно фундаментальное право

Главное: Доступ к экологически чистой среде объявлен фундаментальным правом человека на уровне ООН. Принятая резолюция поможет юристам в судебных делах, касающихся климата.

Детали: Совет ООН по правам человека признал доступ к чистой и здоровой окружающей среде фундаментальным человеческим правом. Как сообщает «Украинская правда», голосование прошло 8 октября при «подавляющей поддержке, несмотря на критику со стороны некоторых стран, особенно США и Великобритании».

Текст резолюции, предложенный Коста-Рикой, Мальдивами, Марокко, Словенией и Швейцарией, был принят 43 голосами. Еще четыре участника совета — Россия, Индия, Китай и Япония — воздержались.

При этом США не участвовали в голосовании, так как не являются членами Совета.

По данным издания, резолюция, которая обсуждается уже около 30 лет, не имеет юридической силы, но может помочь в юридической практике. В частности, как утверждают юристы, участвующие в судебных делах по климату, это решение может помочь им выстроить аргументы по делам, касающимся окружающей среды и прав человека.

В тему: В октябре 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если не начать борьбу с глобальным потеплением.

По данным климатологов Организации объединенных наций, в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют все страны, так как повышение температуры на планете достигнет критических значений для сельского хозяйства и здравоохранения.

В сентябре 2021 года Гутерриш заявил, что повышение глобальной температуры все чаще вызывает стихийные бедствия, включая лесные пожары в Европе и Сибири, наводнения в Германии и тепловые волны в США и Канаде.