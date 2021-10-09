Украина претендует на ресурсы Луны

Главное: Разработки днепровского КБ «Южное» в части гидролиза воды и аккумуляторов энергии позволяют Украине претендовать на ресурсы Луны. По словам главы Госкосмоса Владимира Тафтая, планируется, что это произойдет в рамках международной программы «Артемида».

Детали: Украина располагает высокими технологиями, позволяющими претендовать на доступ к лунным ресурсам в рамках международной программы Artemis. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Государственного космического агентства страны Владимира Тафтая, наша страна, «обладая высокими технологиями, может и должна быть частью таких программ».

В частности, по его словам, у конструкторского бюро «Южное» есть «разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии».

«В 2020 году мы присоединились к программе Artemis, и это очень важный момент. Мы проговорили участие Украины в лунных программах, в том числе и в ходе недавнего визита в США с руководителями NASA и ЕС», — рассказал чиновник, подчеркнув, что направлениям освоения Луны и Марса сейчас уделяется очень большое внимание, и на соответствующие нужды запланировано достаточно существенное финансирование.

В то же время, отвечая на вопрос о возможных претензиях Украины на ресурсы естественного спутника Земли, он заявил, что «обязательно будем претендовать».

В тему: В августе 2021 года стало известно, что британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком, готовит свою первую миссию на Луну. Ожидается, что уже в следующем году в рамках миссии на спутник будет доставлена техника для проведения научных исследований на поверхности естественного спутника. В частности речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с Конструкторским бюро «Южное», Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королева, предприятием Экотест и ТитанЕра.

Это позволит Украине присоединиться к клубу стран, доставлявших груз на Луну, который на данный момент состоит из США, Китая и России.

29 сентября того же года президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу, чтобы к 2024 году Украина запустила собственный модуль на Луну.

Напомним: В середине октября 2020 года США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания подписали соглашение «Артемида», определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Среди этих принципов, в частности:

— мирный характер исследований: все действия, проводимые в рамках программы «Артемида», должны иметь сугубо мирные цели;

— космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны, подписавшие Соглашение «Артемида», подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе;

— прозрачность: стороны, подписавшие Соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов и др.

13 ноября к соглашению «Артемида» присоединилась Украина.

В августе 2021 года NASA впервые собрало и показало тяжелую ракету SLS, при помощи которой собирается отправить людей на Луну в рамках миссии «Артемида» уже в 2024 году.