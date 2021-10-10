В Нигерии нашли неожиданное применение использованным автомобильным покрышкам

Главное: В Нигерии популярным сырьем для строительства дорог и других объектов инфраструктуры стали старые автомобильные покрышки.

Детали: Основательница завода Freetown Waste Management Recycle Ифедолапо Рансеве из Нигерии начала производство различных видов напольного покрытия и других востребованных в густонаселенной африканской стране товаров из использованных автомобильных шин. Как сообщает Lenta.ru, к созданию фабрики ее подтолкнуло желание дать вторую жизнь опасному для планеты мусору.

Дело в том, что в маленьких нигерийских городах, деревнях и поселках местные жители продолжают утилизировать мусор путем сжигания, а шины обычно просто выбрасывают и складывают в кучи. Предприятие Рансеве находит такие свалки и платит мусорщикам за каждую доставленную покрышку от 17 до 24 центов, а некоторые старые шины приносят автомеханики.

По данным издания, продукция на основе покрышек пользуется большим спросом в Нигерии.

Справка: Завод Freetown открыли в 2020 году — тогда на нем работало всего четыре человека. В 2021 году число сотрудников выросло до 128, а количество переработанных покрышек превысило 100 тысяч. Полученное сырье уже использовали во многих инфраструктурных объектах — от лежачих полицейских до мягкого покрытия на детских площадках.

В тему: В августе 2020 года основатели природоохранного фонда EarthEcho International Филипп Кусто и Ашлан Брок рассказали о мусорном острове, который образовался в водах Тихого океана. По размеру он равен площади Франции или штата Техас.

Спустя год нидерландские ученые обнаружили, что пластик создал новую экосистему в океане, которую они назвали «пластосферой». Она стала домом для целого ряда организмов, от морских животных до бактерий, которые его «поедают».