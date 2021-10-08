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Новости > В РПЦ анонсировали будущую встречу Патриарха Кирилла с Папой Римским

В РПЦ анонсировали будущую встречу Патриарха Кирилла с Папой Римским

Александра Кудрявцева
08.10.21 11:45
131
В РПЦ анонсировали будущую встречу Патриарха Кирилла с Папой Римским

Главное: Состоится новая встреча между понтификом и Предстоятелем Русской Православной Церкви Патриархом Кириллом.

Детали: Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в интервью Corriere della Sera.

О новой встрече Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском объявят незадолго до ее проведения.

Митрополит Иларион отметил, что следует разделять две темы — визит папы в Россию и его встречу с Патриархом Кириллом. И если визит понтифика не стоит на повестке дня «наших двусторонних отношений», то новая встреча религиозных лидеров, по его мнению, состоится.

«Думаю, эта встреча состоится, но мы не будем объявлять о ней за месяц или за несколько месяцев. Ведь самое главное — не просто встреча, но ее результаты. Предыдущая принесла хорошие плоды», — сказал глава ОВЦС МП.

О первой встрече Патриарха Кирилла с главой Римско-католической церкви, которая состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года, объявили всего за неделю. О второй также объявят неделей раньше ее проведения, «когда мы закончим подготовку», добавил митрополит Иларион.

Как сообщает patriarchia.ru, 6 октября митрополит Иларион был принят Папой Римским Франциском в Ватикане. Стороны обсудили ряд вопросов, стоящих на повестке двусторонних отношений между Римско-Католической Церковью и Русской Православной Церковью.

Историческая встреча между Папой Римском Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. По ее результатам было подписано Совместное заявление, в котором, в частности, религиозные лидеры призывают к прекращению вооруженного конфликта в Украине и выражают надежду на преодоление церковного раскола в стране.

В тему: Управделами УПЦ рассказал об обострении религиозного раскола в Украине после визита Варфоломея.

 
Тэги: Папа Римский, РПЦ, новости православия

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