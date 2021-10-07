Главные новости за 7 октября 2021 года

Коронавирусом в Украине заболели 15 125 человек. Умерли 314 людей.

Курс гривны растет. Доллар и евро падают в цене.

Спикера ВРУ Дмитрия Разумкова отправили в отставку. Такое решение поддержали 284 народных избранника.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие дни в столице может начаться отопительный сезон. Связано это с погодными условиями.

Пресс-служба Нобелевского комитета объявила лауреата в области литературы. Им стал писатель Абдулразак Гурна.

Рекордные дожди накрыли Италию. Появилось видео природной аномалии.