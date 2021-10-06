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Новости > Под Киевом пройдут средневековые бои

Под Киевом пройдут средневековые бои

Автор: «Фраза»
06.10.21 21:35
109
Под Киевом пройдут средневековые бои

9 и 10 октября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет самое зрелищное мероприятие осени — Фестиваль средневекового боя «Зов героев». Отважные рыцари в тяжелых доспехах, настоящие боевые мечи и топоры, флаги и щиты с гербами, а главное — отвага, мужество и романтика Средневековья ждут вас.

9 и 10 октября в Древний Киев со всей Украины съедутся около двухсот лучших спортсменов-бойцов, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать сильнейшего. Участие примут рыцари из таких городов, как: Киев, Белая Церковь, Борисполь, Днепр, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Нежин, Одесса, Первомайск, Полтава, Северодонецк, Сумы, Харьков, Черновцы и др.

Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире, и особенно в Украине. Ведь он сочетает в себе невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.

Напомним, что бойцы Сборной Украины по средневековому бою — многократные чемпионы мира. Соорганизатор соревнований — Всеукраинская федерация средневекового боя.

Соревнования будут проходить по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков «щит-меч», «баклер-меч» и «полутораручный меч», групповых боев «5×5» и «12×12», достояться также женские бои «3×3». Впервые в рамках фестиваля «Зов героев» пройдет турнир по дуэльному фехтованию «Рапира. Соло» и «Длинный меч».

Спортсмены наденут тяжелые металлические доспехи и покажут свою доблесть в боях настоящим средневековым оружием, сделанным по историческим образцам. Это не постановочные сражения, здесь все по-настоящему.

В перерывах между боями гостей ждет развлекательная программа на историческую тематику, конно-трюковые выступления, древнеславянские забавы, хороводы, флэш-мобы, мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. Кульминацией программы станет вечерняя шоу программа с огненными спецэффектами и стрельбой из огромного средневекового метательного орудия — требушета — пылающими ядрами.

А самое главное, что соревнования пройдут в уникальном месте — настоящем, живом средневековом городе — Древнем Киеве Х века. Гости воочию увидят, каким был Киев тысячу лет назад, и какой на самом деле была жизнь наших предков во времена Средневековья.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Узнать больше о жизни наших предков можно посетив музеи и экспозиции.

На Княжеской конюшне можно познакомиться с лошадьми редких древних пород, собранных из разных уголков мира. Опытные коневоды-инструкторы расскажут об истории и особенностях пород. К лошадям можно подойти, погладить, сфотографироваться с ними. Желающие могут совершить прогулку верхом или в экипаже. В средневековом тире научат метко стрелять из лука и метать ножи и топоры, а на монетном дворе — чеканить монеты по древней технологии. В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой оригинального травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. В средневековой лавке и на ярмарке мастеров гостей ждут оригинальные сувениры ручной работы. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло».

Отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на костре, можно на Средневековой кухне и в беседках на свежем воздухе.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

Программа будет проходить с соблюдением мер карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 13:30.

В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого — 250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

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