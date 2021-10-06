Митрополит Антоний: ПЦУ переживает свой собственный раскол

Главное: Без прямой поддержки власти ПЦУ сталкивается с внутренними конфликтами, имущественными спорами и дефицитом священников.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в интервью РИА Новости сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«ПЦУ переживает свой собственный раскол. Филарет Денисенко воссоздает «независимый Киевский патриархат», поскольку считает, что томос подчинил украинских раскольников Стамбулу. Более того, он поставил под сомнение правомочность избрания Думенко главой ПЦУ. Ведь, как указывает «патриарх» Епифаний не был избран поместным «собором» ПЦУ. Что интересно — такую позицию поддерживает и ряд влиятельных «епископов» так называемой Православной церкви Украины. Они считают, что были обмануты: в свое время им гарантировали проведение «поместного собора», по итогам которого мог появиться совершенно иной глава ПЦУ. На это накладывается и неустроенность административной жизни структуры, возглавляемой Думенко. Там до сих пор в рамках того или иного региона вынуждены уживаться одновременно сразу несколько «епископов», — объяснил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ напомнил, что определенная напряженность существует и в отношениях ПЦУ с Фанаром, в частности с прописанным в томосе обязательством передать заграничные приходы под контроль Константинопольского патриархата.

Кроме того, в ПЦУ столкнулись с проблемой внутреннего рейдерства.

«23 сентября в УПЦ КП заявили о попытке рейдерского захвата храма в Клавдиево-Тарасово Киевской области представителями ПЦУ во главе с «благочинным» Иваном Дзюбой. Впрочем, все сказанное выше меркнет на фоне того, что у ПЦУ наблюдается острый дефицит «священнослужителей», — отметил владыка Антоний.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «украинский проект Фанара соткан из огромного количества противоречий, конфликтов и внутренних неурядиц, поэтому, без поддержки власти, в стратегической перспективе он выглядит нежизнеспособным».

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