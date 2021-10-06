Стало известно, чего Путин хочет от Зеленского на личной встрече

Главное: Россия направила Украине список вопросов, которые могут быть затронуты на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В этом перечне ни слова об оккупированном Крыме, но один раз упоминается Донбасс.

Детали: Российская Федерация якобы направила Украине список вопросов для встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».

Журналистам удалось выяснить, что РФ сообщила о своем варианте исхода встречи Зеленского и Путина еще несколько месяцев назад. В списке вопросов российской стороны 12 пунктов и все они касаются возобновления двусторонних отношений, среди них:

— восстановление полноценных дипломатических отношений;

— взаимное возвращение послов в Москву и Киев;

— снятие взаимных торгово-экономических ограничений;

— отмена санкций против физических и юридических лиц;

— возобновление транспортного сообщения между Украиной и РФ.

Кроме того, в одном из пунктов говорится о подготовке к 1 декабря 2022 соглашения о транзите и поставках газа после окончания действующего договора с Украиной в 2024 году.

В то же время в списке российских вопросов отсутствует оккупированный Крым. При этом Донбасс вспоминается лишь раз в виде замечания, что представители России в ТКГ и «нормандском формате» поддержат мирные договоренности украинской власти с боевиками ОРДЛО.

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