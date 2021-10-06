ГПУ объявила подозрение мэру Одессы Труханову

Главное: Мэра Одессы Геннадия Труханова и еще четырех человек считают причастными к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в городе. Им объявлены подозрения.

Детали: Мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Об этом говорится на Facebook-странице генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн гривен и сумма может меняться.

«Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить», — сообщила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители проанализировали колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий:

— телефонные переговоры;

— данные с компьютеров;

— информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков.

Генпрокурор заявила, что все подозреваемые (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

«Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния», — сообщила она.

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