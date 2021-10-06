Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ГПУ объявила подозрение мэру Одессы Труханову

ГПУ объявила подозрение мэру Одессы Труханову

Александр Панько
06.10.21 15:33
231
ГПУ объявила подозрение мэру Одессы Труханову

Главное: Мэра Одессы Геннадия Труханова и еще четырех человек считают причастными к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в городе. Им объявлены подозрения.

Детали: Мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Об этом говорится на Facebook-странице генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн гривен и сумма может меняться.

«Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить», — сообщила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители проанализировали колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий:

— телефонные переговоры;

— данные с компьютеров;

— информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков.

Генпрокурор заявила, что все подозреваемые (совершенно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

«Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана — уголовно наказуемые деяния», — сообщила она.

В тему: Стало известно, на сколько разбогатели шесть одиозных друзей Геннадия Труханова: Олег Брындак, Олег Этнарович, Александр Матвеев, Юрий Шумахер, Василий Шкрябай и Александр Иваницкий за время его каденции.

Тэги: Одесса, Генеральная прокуратура Украины, Геннадий Труханов, подозрение

Комментарии

Статьи

05.10.21 14:38

«Рейдерская» атака ОПЗЖ на Харьков

Автор: Николай Быстров, для «Фраза»

Дайджест

Автомобиль — не роскошь, а средство налогообложения
06.10.21 15:16

Автомобиль — не роскошь, а средство налогообложения

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.10.21 17:05

Священник УПЦ рассказал о смысле таинства Крещения
06.10.21 16:56

На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
06.10.21 16:40

Митрополит Антоний рассказал об опасности желания казаться лучше в глазах других
06.10.21 16:16

Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)
06.10.21 16:00

На Днепропетровщину привезут чудотворную икону Богородицы из Беларуси
06.10.21 14:55

Сегодня-завтра три области Украины перейдут в «красную» зону карантина
06.10.21 14:25

Арахамия признался, что в офшорах нет ничего плохого. У самого было много, сейчас один у жены
06.10.21 14:15

Митрополит Антоний объяснил, что мешает духовному спасению
06.10.21 13:46

В ВОЗ объяснили, почему мир потерял шанс быстро победить пандемию кооронавируса
06.10.21 13:45

Велопаломники УПЦ за 7 дней преодолели 700 км из Киева до Святогорской лавры
06.10.21 14:55

Сегодня-завтра три области Украины перейдут в «красную» зону карантина
06.10.21 14:25

Арахамия признался, что в офшорах нет ничего плохого. У самого было много, сейчас один у жены
06.10.21 13:25

Во Львове готовятся к закрытию школ
06.10.21 12:08

Глава правления «Укрэксимбанка» сложил свои полномочия
06.10.21 10:45

Генсек НАТО рассказал, когда Украина вступит в альянс
06.10.21 09:34

В Минздраве объяснили, нужно ли сдавать тест на антитела после вакцинации
06.10.21 09:07

В КГГА рассказали, когда паспорт вакцинации станет обязательным
06.10.21 08:58

Коронавирус в Украине: 12 662 заболевших и 320 погибших
05.10.21 19:00

Главные новости за 5 октября 2021 года
05.10.21 15:46

Немец, итальянец и американец «сообразили» на троих Нобелевскую премию по физике
29.09.21 19:00

Главные новости за 29 сентября 2021 года
01.10.21 23:23

Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа»
02.10.21 09:02

В центре Киева все выходные будет перекрыто движение транспорта: схема объезда
01.10.21 12:26

С сегодняшнего дня Кабмин снизил тарифы на электроэнергию. Но не для всех
30.09.21 19:00

Главные новости за 30 сентября 2021 года
30.09.21 19:59

На известную певицу напали дикие кабаны
01.10.21 19:00

Главные новости за 1 октября 2021 года
01.10.21 10:42

С 1 октября больничные и инсулин в Украине будут выдавать по-новому
02.10.21 05:34

Всемирный день без алкоголя: какой праздник отмечается 2 октября 2021 года
30.09.21 20:11

Ляшко пообещал не увольнять украинцев, отказавшихся от вакцинации, а... просто лишать их зарплаты
Фото и Видео
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)
Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)
Сегодня-завтра три области Украины перейдут в «красную» зону карантина
Сегодня-завтра три области Украины перейдут в «красную» зону карантина
Появилось видео, как в Бразилии футболист поколотил арбитра
Появилось видео, как в Бразилии футболист поколотил арбитра
Глава правления «Укрэксимбанка» сложил свои полномочия
Глава правления «Укрэксимбанка» сложил свои полномочия
В УЕФА презентовали бренд, логотип и слоган Евро-2024
В УЕФА презентовали бренд, логотип и слоган Евро-2024
Генсек НАТО рассказал, когда Украина вступит в альянс
Генсек НАТО рассказал, когда Украина вступит в альянс
В Кривом Роге на улице нашли более килограмма ртути
В Кривом Роге на улице нашли более килограмма ртути
Появилось видео, как в Хмельницкой области сгорел урожай семечек
Появилось видео, как в Хмельницкой области сгорел урожай семечек
В Белой Церкви произошел пожар в больнице. Есть погибшие
В Белой Церкви произошел пожар в больнице. Есть погибшие
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.