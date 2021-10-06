Велопаломники УПЦ за 7 дней преодолели 700 км из Киева до Святогорской лавры

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви совершили 700-километровое паломничество на велосипедах из столицы до Святогорской лавры.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, ежедневно православные велосипедисты проезжали около 100 километров.

В дорогу велопаломников в Киево-Печерской лавре благословил ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

Во время семидневного паломничества участники останавливались в монастырях и храмах УПЦ, где принимали участие в богослужениях.

Паломники за 7 дней посетили храмы и монастыри Яготина, Полтавы, Харькова, Изюма, Святогорска.

По словам организатора паломничества - настоятеля столичного храма преподобного Феодора Освященного протоиерея Петра Семащука, велопаломничество - это одна из возможностей в современном мире «сказать людям о Христе, святынях, о Православной вере».

Участники велопробега прибыли в Святогорскую лавру 5 октября.

«Приложившись к чудотворной Песчанской иконе Пресвятой Богородицы, преодолев дистанцию 48 км из города Изюм, участники прибыли к главной святыне паломничества - в Свято-Успенскую Святогорскую лавру. Гостей обители встретил благочинный архимандрит Галактион, после чего был совершен благодарственный молебен у статуи Богородицы «Игумения Святой Горы Афон». Братия провела екскурсию по лавре и Всехсвятскому скиту, во время которой велопаломники узнали историю обители и посетили святые места лавры, пещеры и храмы в меловой скале, кладбище лавры, на котором помянули духовника лавры архимандрита Серафима», - поделились участники велопаломничества.

Один из самых юных участников велопробега в этом году, 13-летний Антон, преодолел всю дистанцию наравне со взрослыми.

«Молитва помогает и дает силы преодолеть расстояние и преодолеть самого себя. Велопаломничество кроме того, что дает возможность прикоснуться к святыням, дарит чувство общности, братство. Во время пути бывают разные ситуации и очень приятно видеть, как люди поддерживали друг друга, деятельно проявляли любовь к ближнему», - подчеркнул отец Петр Семащук.

Как сообщалось ранее, в начале июня верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.

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