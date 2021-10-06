Нобелевскую премию по химии отдали за исследования в области асимметрического органокатализа

Главное: Стали известны лауреаты Нобелевской премии по химии. Ее дали за исследования в области асимметрического органокатализа.

Детали: В среду, 6 октября, была вручена Нобелевская премия по химии. Ее присудили двум ученым.

О своем решении объявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Награждение проходит в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Обладателями премии стали немецкий химик, директор Института исследования угля Общества Макса Планка Беньямин Лист и профессор Принстонского университета Дэвид Макмиллан.

Их наградили за исследования в области асимметрического органокатализа.

Информируется, что ассиметрический органокатализ изучает возможность проведения сложных асимметрических реакций, используя в качестве катализаторов небольшие органические молекулы (аминокислоты), некоторые амины и их производные.

В 2021-м году награда составит около 1,2 миллиона долларов.

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