В ВОЗ объяснили, почему мир потерял шанс быстро победить пандемию кооронавируса

Главное: Эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове рассказала, что коронавирус не удалось одолеть быстро. А люди на улицах ведут себя так, будто пандемия уже закончилась.

Детали: Мировая ситуация с COVID-19 до сих пор остается плачевной. За прошлую неделю во всем мире зарегистрировали 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 тысячи смертей. Реальные цифры могут быть намного выше, заявила эксперт ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове, которую цитирует Le Figaro.

«Ситуация по-прежнему невероятно динамична. И она динамична только потому, что у нас нет контроля над этим вирусом... Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии... Откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу», — отметила Керхове.

Она подчеркнула, что в некоторых городах по всему миру переполнены больницы, пациенты гибнут от коронавируса. И пока медицинские учреждения заполняются новыми зараженными, люди на улицах ведут себя так, будто пандемия уже закончилась.

Больше всего смертей наблюдается среди невакцинированных людей, уверила эксперт. При этом если одни не имеют доступа к вакцинам, то другие же отказываются от прививок. Из-за этого мир потерял шанс быстро победить пандемию.

«Возможность искоренить вирус или даже уничтожить его на глобальном уровне была упущена с самого начала. Она была утеряна именно потому, что мы не атаковали этот вирус на глобальном уровне настолько энергично, насколько это возможно», — считает эксперт ВОЗ.

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