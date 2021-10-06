Во Львове готовятся к закрытию школ

Главное: В ближайшее время Львов может перейти в «красную» зону карантина. В связи с этим город готовится к закрытию школ и введению других карантинных ограничений.

Детали: Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы, а также ввести ряд карантинных ограничений. Это произойдет при условии, если эпидситуация в городе будет ухудшаться в течение одной-двух недель. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По словам заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко, власть уже обсудила конкретные дополнительные ограничения, которые необходимы для того, чтобы уменьшить количество ежедневных случаев коронавируса в городе.

«Мы проработали очень много решений, которые будем предлагать на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, и все так выглядит, что если не будет уменьшена волна, то вполне, вероятно, что в ближайшее время — через неделю-две, речь пойдет о закрытии образовательных учреждений и дополнительных ограничениях по работе учреждений досуга, культуры и всех локаций, где может быть значительное количество контактов, отмене массовых мероприятий», — пояснил Москаленко.

Он отметил, что Львов по всем показателям может в ближайшее время перейти в «красную» зону.

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