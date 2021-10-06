К «оранжевой» зоне карантина приблизились уже 11 областей Украины

Главное: Эпидемическая ситуация в Украине ухудшается. На сегодняшний день «оранжевой» зоне соответствуют уже 11 областей.
Детали: Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 6 октября 11 областей страны соответствуют «оранжевой» зоне адаптивного карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, что еще вчера неудовлетворительные показатели имели 8 регионов Украины, однако сегодня к ним присоединились еще три.
Так, к «оранжевой» зоне могут быть отнесены следующие области:
— Винницкая,
— Днепропетровская,
— Донецкая,
— Житомирская,
— Запорожская,
— Ровенская,
— Сумская,
— Харьковская,
— Херсонская,
— Хмельницкая,
— Черновицкая.
В частности, во всех этих областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (норма должна быть меньше, чем 75 на 100 тысяч населения). Наихудшая ситуация по этому показателю сейчас в Черновицкой области — 674, Харьковской — 465 и Запорожской — 409.
Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается «красный» уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.
Вместе с тем в Донецкой и Запорожской области превышена норма загруженности кислородных COVID-коек. Этот показатель в данном регионе составляет 67,1% и 65,6% соответственно. Впрочем, разрешенная норма составляет до 65%.
В тему: За минувшие сутки Коронавирусом в Украине заболели 12662 человек. Умерли 320 людей.