К «оранжевой» зоне карантина приблизились уже 11 областей Украины

Главное: Эпидемическая ситуация в Украине ухудшается. На сегодняшний день «оранжевой» зоне соответствуют уже 11 областей.

Детали: Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 6 октября 11 областей страны соответствуют «оранжевой» зоне адаптивного карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, что еще вчера неудовлетворительные показатели имели 8 регионов Украины, однако сегодня к ним присоединились еще три.

Так, к «оранжевой» зоне могут быть отнесены следующие области:

— Винницкая,

— Днепропетровская,

— Донецкая,

— Житомирская,

— Запорожская,

— Ровенская,

— Сумская,

— Харьковская,

— Херсонская,

— Хмельницкая,

— Черновицкая.

В частности, во всех этих областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (норма должна быть меньше, чем 75 на 100 тысяч населения). Наихудшая ситуация по этому показателю сейчас в Черновицкой области — 674, Харьковской — 465 и Запорожской — 409.

Кроме того, в большинстве из указанных регионов наблюдается «красный» уровень госпитализаций COVID-больных. Худшие показатели сейчас в Харьковской, Херсонской областях, где уровень составляет 76,6 и 70,8 на 100 тысяч населения соответственно. Хотя должно быть не более 60.

Вместе с тем в Донецкой и Запорожской области превышена норма загруженности кислородных COVID-коек. Этот показатель в данном регионе составляет 67,1% и 65,6% соответственно. Впрочем, разрешенная норма составляет до 65%.

В тему: За минувшие сутки Коронавирусом в Украине заболели 12662 человек. Умерли 320 людей.