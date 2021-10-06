В Калуше произошло массовое отравление людей

Главное: В Калуше отравились люди. Они поели в местном кафе.

Детали: В Калуше (Ивано-Франковская область) произошло ЧП. О нем сообщили в ОГА.

Как стало известно, тут в одном из заведений быстрого питания массово отравились люди.

В результате госпитализировали двенадцать человек, в том числе двое людей. Им поставили предварительный диагноз «острый гастроэнтероколит, сальмонеллез».

Уточняется, что медики оценивают здоровье десяти человек как средней тяжести. При этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В ходе проверки выяснилось, что люди ели лаваш с курицей в фаст-фуде Crispy.

Устанавливается перечень населенных пунктов, вовлеченных во вспышку кишечной инфекции.

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