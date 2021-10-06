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Новости > На Днепропетровщине освящен храм УПЦ в память о погибших в 1943 году при форсировании Днепра

На Днепропетровщине освящен храм УПЦ в память о погибших в 1943 году при форсировании Днепра

Александра Кудрявцева
06.10.21 12:42
305
На Днепропетровщине освящен храм УПЦ в память о погибших в 1943 году при форсировании Днепра

Главное: В Днепропетровской области освятили храм Украинской Православной Церкви в память о погибших в 1943 году в районе Аульского плацдарма.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Камянской епархии, храм-часовню в селе Аулы освятил митрополит Каменский и Царичанский Владимир (Орачев).

Храм освящен в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

После богослужения архиерей обратился к верующим со словом проповеди. По благословению Митрополита Онуфрия владыка Владимир наградил настоятеля общины грамотой Предстоятеля.

Храм в Аулах возвели в память о событиях 1943 года. Здесь, в районе Аульского плацдарма, состоялось форсирование Днепра.

Как сообщалось ранее, на Волыни в селе Пески освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь великомученика Георгия Победоносца, который построенный вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

В тему: На Виннитчине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Новоживотове.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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