Германию потряс неслабый нацистский скандал

Главное: В Германии вспыхнул нацистский скандал. Как оказалось, Йозеф Геббельс до сих пор является почетным гражданином Потсдама.

Детали: В немецком Потсдаме (федеральная земля Бранденбург) произошел крупный скандал. Выяснилось, что министр пропаганды нацистов Йозеф Геббельс до сих пор числится почетным гражданином города.

Информацию подтвердили в мэрии.

Оказалось, что его фамилия присутствует в списке почетных граждан Потсдама.

Уточняется при этом, что в другом списке – лиц, лишившихся этого звания – есть Адольф Гитлер, а также министр внутренних дел Третьего рейха Вильгельм Фрик.

Власти города говорят, что конфуз случился из-за якобы неосведомленности о присвоении звания нацисту.

Стоит уточнить, что все произошло еще в 1938-м году. Звание ему присвоил город Бабельсберг, который через год стал частью Потсдама.

В тему: Нацизм как психическое заболевание.