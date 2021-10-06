Германию потряс неслабый нацистский скандал

Главное: В Германии вспыхнул нацистский скандал. Как оказалось, Йозеф Геббельс до сих пор является почетным гражданином Потсдама.
Детали: В немецком Потсдаме (федеральная земля Бранденбург) произошел крупный скандал. Выяснилось, что министр пропаганды нацистов Йозеф Геббельс до сих пор числится почетным гражданином города.
Информацию подтвердили в мэрии.
Оказалось, что его фамилия присутствует в списке почетных граждан Потсдама.
Уточняется при этом, что в другом списке – лиц, лишившихся этого звания – есть Адольф Гитлер, а также министр внутренних дел Третьего рейха Вильгельм Фрик.
Власти города говорят, что конфуз случился из-за якобы неосведомленности о присвоении звания нацисту.
Стоит уточнить, что все произошло еще в 1938-м году. Звание ему присвоил город Бабельсберг, который через год стал частью Потсдама.
В тему: Нацизм как психическое заболевание.