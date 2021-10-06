В ЕС рассказали, что будет с ценами на газ

Главное: Газ продолжает дорожать. В ЕС прокомментировали нынешний кризис.

Детали: В среду, 6 октября, цены на газ в Европе вновь подскочили. Стоимость ноябрьских фьючерсов перевалила за 1 600 долларов за тысячу кубометров.

Свой анализ ситуации дала сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила: «В долгосрочной перспективе в энергетике важно инвестировать в возобновляемые источники. Это даст нам стабильные цены и больше независимости, потому что газ на 90% импортируется в ЕС. Но возобновляемая энергетика принадлежит нам».

По ее словам, на следующей неделе Еврокомиссия опубликует заявление по энергетике, это будет обсуждаться в рамках Совета ЕС.

Прогнозируется, что рост цен на «голубое топливо» может сохраниться до весны.

Об этом сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Информируется: «Рыночные ожидания показывают, что цены на газ останутся высокими в течение зимы и должны постепенно снижаться с весны следующего года на основе нынешнего прогноза спроса. Долгосрочные газовые контракты из России выполняются, однако дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены».

Резюмируется следующее: «Крайне важно повысить готовность и устойчивость Европы к скачкам цен. Нам нужно инвестировать в хранилища, чтобы интегрировать больше возобновляемой энергии на рынке электроэнергетики. Нам нужны ликвидные рынки газа, готовые интегрировать растущую долю возобновляемых газов. До конца года я представлю реформу газового рынка, в контексте которой будут пересмотрены вопросы, связанные с хранилищами и безопасностью снабжения».

В тему: Газовые фьючерсы продолжают стремительно дорожать.